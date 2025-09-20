humanDAO (HDAO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00120961 $ 0.00120961 $ 0.00120961 24 timer lav $ 0.00121871 $ 0.00121871 $ 0.00121871 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00120961$ 0.00120961 $ 0.00120961 24 timer høy $ 0.00121871$ 0.00121871 $ 0.00121871 All Time High $ 0.166826$ 0.166826 $ 0.166826 Laveste pris $ 0.00118589$ 0.00118589 $ 0.00118589 Prisendring (1H) 0.00% Prisendring (1D) -0.39% Prisendring (7D) -3.47% Prisendring (7D) -3.47%

humanDAO (HDAO) sanntidsprisen er $0.0012101. I løpet av de siste 24 timene har HDAO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00120961 og et toppnivå på $ 0.00121871, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HDAO er $ 0.166826, mens den rekordlave prisen er $ 0.00118589.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HDAO endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, -0.39% over 24 timer og -3.47% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

humanDAO (HDAO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 81.98K$ 81.98K $ 81.98K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.21M$ 1.21M $ 1.21M Opplagsforsyning 67.74M 67.74M 67.74M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på humanDAO er $ 81.98K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på HDAO er 67.74M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.21M.