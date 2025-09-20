Dagens Human Intelligence Machin livepris er 0.00448854 USD. Spor prisoppdateringer for HIM til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk HIM pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Human Intelligence Machin livepris er 0.00448854 USD. Spor prisoppdateringer for HIM til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk HIM pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Human Intelligence Machin Pris (HIM)

1 HIM til USD livepris:

$0.00448854
$0.00448854
-1.40%1D
USD
Human Intelligence Machin (HIM) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 22:24:24 (UTC+8)

Human Intelligence Machin (HIM) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00185224
$ 0.00185224
24 timer lav
$ 0.00461255
$ 0.00461255
24 timer høy

$ 0.00185224
$ 0.00185224

$ 0.00461255
$ 0.00461255

$ 0.216072
$ 0.216072

$ 0
$ 0

-0.16%

-1.49%

-3.29%

-3.29%

Human Intelligence Machin (HIM) sanntidsprisen er $0.00448854. I løpet av de siste 24 timene har HIM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00185224 og et toppnivå på $ 0.00461255, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HIM er $ 0.216072, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HIM endret seg med -0.16% i løpet av den siste timen, -1.49% over 24 timer og -3.29% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Human Intelligence Machin (HIM) Markedsinformasjon

$ 0.00
$ 0.00

$ 1.09K
$ 1.09K

$ 448.65K
$ 448.65K

0.00
0.00

100,000,000.0
100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Human Intelligence Machin er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 1.09K. Den sirkulerende forsyningen på HIM er 0.00, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 448.65K.

Human Intelligence Machin (HIM) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Human Intelligence Machin til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Human Intelligence Machin til USD ble $ +0.0002301103.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Human Intelligence Machin til USD ble $ +0.0012942570.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Human Intelligence Machin til USD ble $ +0.0016315237811697713.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-1.49%
30 dager$ +0.0002301103+5.13%
60 dager$ +0.0012942570+28.83%
90 dager$ +0.0016315237811697713+57.11%

Hva er Human Intelligence Machin (HIM)

Human Intelligence Machine ($HIM) is the Catalyst Token in the NHI ecosystem started by Non-Human Intelligence ($NHI). It trades on the Base network. It functions as a Magnifying Glass-type community optimizer, channelling the three types of intelligence into an exponentially increasing force towards decentralized disclosure. Designed as a hive mind/ AI-driven Automated Intelligence Analysis System, it guarantees neutral and immutable handling of data and processes as well as providing maximum rewards for those who choose to invest in what is undeniably true. $HIM was launched on May 8, 2024. The ecosystem uses a system of Slow Drip Cryptographic Recruitment in their communication channels, which also functions as a way to protect its research and development.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Human Intelligence Machin (HIM) Ressurs

Offisiell nettside

Human Intelligence Machin Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Human Intelligence Machin (HIM) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Human Intelligence Machin (HIM) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Human Intelligence Machin.

Sjekk Human Intelligence Machinprisprognosen nå!

HIM til lokale valutaer

Human Intelligence Machin (HIM) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Human Intelligence Machin (HIM) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om HIM tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Human Intelligence Machin (HIM)

Hvor mye er Human Intelligence Machin (HIM) verdt i dag?
Live HIM prisen i USD er 0.00448854 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende HIM-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på HIM til USD er $ 0.00448854. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Human Intelligence Machin?
Markedsverdien for HIM er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av HIM?
Den sirkulerende forsyningen av HIM er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forHIM ?
HIM oppnådde en ATH-pris på 0.216072 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på HIM?
HIM så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til HIM?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for HIM er $ 1.09K USD.
Vil HIM gå høyere i år?
HIM kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut HIM prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 22:24:24 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.