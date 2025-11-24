Hva er HUMAN

Human 300 (HUMAN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Human 300 (HUMAN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 4.69K $ 4.69K $ 4.69K Total forsyning: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Sirkulerende forsyning: $ 923.07M $ 923.07M $ 923.07M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 5.08K $ 5.08K $ 5.08K All-time high: $ 0.00236723 $ 0.00236723 $ 0.00236723 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Human 300 (HUMAN) pris Kjøp HUMAN nå!

Human 300 (HUMAN) Informasjon Offisiell nettside: https://humantoken.win Teknisk dokument: https://humantoken.win/manifest

Human 300 (HUMAN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Human 300 (HUMAN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet HUMAN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange HUMAN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår HUMANs tokenomics, kan du utforske HUMAN tokenets livepris!

