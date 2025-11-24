Human 300 pris i dag

Sanntids Human 300 (HUMAN) pris i dag er $ 0.00000508, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende HUMAN til USD konverteringssats er $ 0.00000508 per HUMAN.

Human 300 rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 4,687.74, med en sirkulerende forsyning på 923.07M HUMAN. I løpet av de siste 24 timene HUMAN har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00236723, mens tidenes laveste notering var $ 0.00000495.

Kortsiktig har HUMAN beveget seg -- i løpet av den siste timen og -23.36% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Human 300 (HUMAN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 4.69K$ 4.69K $ 4.69K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 5.08K$ 5.08K $ 5.08K Opplagsforsyning 923.07M 923.07M 923.07M Total forsyning 999,995,095.4931207 999,995,095.4931207 999,995,095.4931207

