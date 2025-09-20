HULVIN (HULVIN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.0000456 $ 0.0000456 $ 0.0000456 24 timer lav $ 0.00004654 $ 0.00004654 $ 0.00004654 24 timer høy 24 timer lav $ 0.0000456$ 0.0000456 $ 0.0000456 24 timer høy $ 0.00004654$ 0.00004654 $ 0.00004654 All Time High $ 0.01409259$ 0.01409259 $ 0.01409259 Laveste pris $ 0.00002668$ 0.00002668 $ 0.00002668 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -1.12% Prisendring (7D) +7.15% Prisendring (7D) +7.15%

HULVIN (HULVIN) sanntidsprisen er $0.00004602. I løpet av de siste 24 timene har HULVIN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0000456 og et toppnivå på $ 0.00004654, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HULVIN er $ 0.01409259, mens den rekordlave prisen er $ 0.00002668.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HULVIN endret seg med -- i løpet av den siste timen, -1.12% over 24 timer og +7.15% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

HULVIN (HULVIN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 96.64K$ 96.64K $ 96.64K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 96.64K$ 96.64K $ 96.64K Opplagsforsyning 2.10B 2.10B 2.10B Total forsyning 2,100,000,000.0 2,100,000,000.0 2,100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på HULVIN er $ 96.64K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på HULVIN er 2.10B, med en total tilgang på 2100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 96.64K.