Huhu Cat (HUHU) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.01609606$ 0.01609606 $ 0.01609606 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.00% Prisendring (1D) +0.17% Prisendring (7D) +1.02% Prisendring (7D) +1.02%

Huhu Cat (HUHU) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har HUHU blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HUHU er $ 0.01609606, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HUHU endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, +0.17% over 24 timer og +1.02% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Huhu Cat (HUHU) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volum (24 timer) $ 11.37$ 11.37 $ 11.37 Fullt utvannet markedsverdi $ 465.51K$ 465.51K $ 465.51K Opplagsforsyning 0.00 0.00 0.00 Total forsyning 2,100,000,000.0 2,100,000,000.0 2,100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Huhu Cat er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 11.37. Den sirkulerende forsyningen på HUHU er 0.00, med en total tilgang på 2100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 465.51K.