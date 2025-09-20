Huh cat (HUHCAT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.01546528$ 0.01546528 $ 0.01546528 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -3.27% Prisendring (7D) -7.03% Prisendring (7D) -7.03%

Huh cat (HUHCAT) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har HUHCAT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HUHCAT er $ 0.01546528, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HUHCAT endret seg med -- i løpet av den siste timen, -3.27% over 24 timer og -7.03% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Huh cat (HUHCAT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 44.68K$ 44.68K $ 44.68K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 44.68K$ 44.68K $ 44.68K Opplagsforsyning 99.99M 99.99M 99.99M Total forsyning 99,991,431.0 99,991,431.0 99,991,431.0

Nåværende markedsverdi på Huh cat er $ 44.68K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på HUHCAT er 99.99M, med en total tilgang på 99991431.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 44.68K.