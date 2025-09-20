Huebel Bolt Pris (BOLT)
-0.09%
-1.09%
-2.90%
-2.90%
Huebel Bolt (BOLT) sanntidsprisen er $0.03740778. I løpet av de siste 24 timene har BOLT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.03705246 og et toppnivå på $ 0.03808292, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BOLT er $ 0.548715, mens den rekordlave prisen er $ 0.01489893.
Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BOLT endret seg med -0.09% i løpet av den siste timen, -1.09% over 24 timer og -2.90% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.
Nåværende markedsverdi på Huebel Bolt er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 352.71. Den sirkulerende forsyningen på BOLT er 0.00, med en total tilgang på 6000693.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 224.63K.
I løpet av i dag er prisendringen på Huebel Bolt til USD ble $ -0.00041345559369175.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Huebel Bolt til USD ble $ -0.0032346357.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Huebel Bolt til USD ble $ -0.0082483406.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Huebel Bolt til USD ble $ -0.004672050753888575.
|Periode
|Endring (USD)
|Endring (%)
|I dag
|$ -0.00041345559369175
|-1.09%
|30 dager
|$ -0.0032346357
|-8.64%
|60 dager
|$ -0.0082483406
|-22.04%
|90 dager
|$ -0.004672050753888575
|-11.10%
What is the project about? BOLT ecosystem — next gen meme network developed by TON community & meant to unite all jettons and existing meme tokens. What makes your project unique? BOLT meme token is based on the TON blockchain and was founded by the international crypto community of enthusiasts supporting the development of TON - the brainchild of Nikolai Durov and Telegram as a whole. History of your project. Huebel Bolt, initiated in spring 2022, rapidly gained momentum by developing multiple Telegram channels and attracting a significant audience. As the token’s influence grew, it evolved to support other TON crypto enthusiasts, beginning in fall 2022. Continuously building on the blockchain, Huebel Bolt remains an active force, fostering the community of independent crypto enthusiasts and symbolizing innovation and collaboration within the space. What’s next for your project? At Huebel Bolt, our commitment to innovation never wanes. We are constantly striving to develop new tools that the TON community can significantly benefit from. Our ongoing support for TON enthusiasts drives us to build more public tools for the blockchain, fostering growth and expansion. The future for Huebel Bolt is rooted in collaboration, technological advancement, and a relentless dedication to enriching the blockchain community. What can your token be used for? Huebel Bolt token encompasses a versatile range of applications. It serves as a community way of payment for services, enabling seamless transactions. Additionally, it can be utilized as a means to donate to creators, fostering a spirit of support and recognition. As the first meme token of its kind on our current blockchain, it carries a unique appeal. Moreover, Huebel Bolt can be held as an asset, amplifying its value. The diverse nature of this token ensures that for each user, there exists a personalized application, making it a distinctive and valuable component of our blockchain ecosystem.
Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.