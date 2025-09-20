Huebel Bolt (BOLT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.03705246 24 timer lav $ 0.03808292 24 timer høy All Time High $ 0.548715 Laveste pris $ 0.01489893 Prisendring (1H) -0.09% Prisendring (1D) -1.09% Prisendring (7D) -2.90%

Huebel Bolt (BOLT) sanntidsprisen er $0.03740778. I løpet av de siste 24 timene har BOLT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.03705246 og et toppnivå på $ 0.03808292, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BOLT er $ 0.548715, mens den rekordlave prisen er $ 0.01489893.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BOLT endret seg med -0.09% i løpet av den siste timen, -1.09% over 24 timer og -2.90% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Huebel Bolt (BOLT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 0.00 Volum (24 timer) $ 352.71 Fullt utvannet markedsverdi $ 224.63K Opplagsforsyning 0.00 Total forsyning 6,000,693.0

Nåværende markedsverdi på Huebel Bolt er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 352.71. Den sirkulerende forsyningen på BOLT er 0.00, med en total tilgang på 6000693.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 224.63K.