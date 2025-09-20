Hudi (HUDI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.072017 $ 0.072017 $ 0.072017 24 timer lav $ 0.077432 $ 0.077432 $ 0.077432 24 timer høy 24 timer lav $ 0.072017$ 0.072017 $ 0.072017 24 timer høy $ 0.077432$ 0.077432 $ 0.077432 All Time High $ 4.76$ 4.76 $ 4.76 Laveste pris $ 0.01613198$ 0.01613198 $ 0.01613198 Prisendring (1H) -0.03% Prisendring (1D) -5.68% Prisendring (7D) +18.76% Prisendring (7D) +18.76%

Hudi (HUDI) sanntidsprisen er $0.073031. I løpet av de siste 24 timene har HUDI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.072017 og et toppnivå på $ 0.077432, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HUDI er $ 4.76, mens den rekordlave prisen er $ 0.01613198.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HUDI endret seg med -0.03% i løpet av den siste timen, -5.68% over 24 timer og +18.76% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Hudi (HUDI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.70M$ 1.70M $ 1.70M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 5.07M$ 5.07M $ 5.07M Opplagsforsyning 23.21M 23.21M 23.21M Total forsyning 69,420,000.80085 69,420,000.80085 69,420,000.80085

Nåværende markedsverdi på Hudi er $ 1.70M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på HUDI er 23.21M, med en total tilgang på 69420000.80085. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 5.07M.