Huckleberry (FINN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00041585 $ 0.00041585 $ 0.00041585 24 timer lav $ 0.00045331 $ 0.00045331 $ 0.00045331 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00041585$ 0.00041585 $ 0.00041585 24 timer høy $ 0.00045331$ 0.00045331 $ 0.00045331 All Time High $ 3.19$ 3.19 $ 3.19 Laveste pris $ 0.00041585$ 0.00041585 $ 0.00041585 Prisendring (1H) +0.66% Prisendring (1D) -3.04% Prisendring (7D) -12.16% Prisendring (7D) -12.16%

Huckleberry (FINN) sanntidsprisen er $0.00043584. I løpet av de siste 24 timene har FINN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00041585 og et toppnivå på $ 0.00045331, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FINN er $ 3.19, mens den rekordlave prisen er $ 0.00041585.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FINN endret seg med +0.66% i løpet av den siste timen, -3.04% over 24 timer og -12.16% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Huckleberry (FINN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 33.86K$ 33.86K $ 33.86K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 43.58K$ 43.58K $ 43.58K Opplagsforsyning 77.68M 77.68M 77.68M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Huckleberry er $ 33.86K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FINN er 77.68M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 43.58K.