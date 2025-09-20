HowToPay Pris (HTP)
HowToPay (HTP) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har HTP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HTP er $ 0.758722, mens den rekordlave prisen er $ 0.
Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HTP endret seg med -1.73% i løpet av den siste timen, +0.67% over 24 timer og -3.50% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.
Nåværende markedsverdi på HowToPay er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 1.63K. Den sirkulerende forsyningen på HTP er 0.00, med en total tilgang på 500000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 52.84K.
I løpet av i dag er prisendringen på HowToPay til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på HowToPay til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på HowToPay til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på HowToPay til USD ble $ 0.
|Periode
|Endring (USD)
|Endring (%)
|I dag
|$ 0
|+0.67%
|30 dager
|$ 0
|-22.13%
|60 dager
|$ 0
|-25.47%
|90 dager
|$ 0
|--
The HowToPay (HTP) token is a cryptocurrency developed by Confidia Limited to enhance digital payment solutions within the HowToPay ecosystem. Launched in May 2020, Confidia has established itself as a trusted provider of payment services, and the introduction of the HTP token aims to facilitate more efficient domestic and cross-border transactions. HTP tokens are designed to offer quick, secure, and low-cost payments across the HowToPay POS network. Users can utilize these tokens for in-store purchases via Point-of-Sale (POS) systems or for online transactions, ensuring seamless financial exchanges within the ecosystem. The token supports both domestic and international payments, making it a versatile tool for global commerce. HOW TO PAY Beyond facilitating transactions, HTP tokens provide several utilities within the HowToPay platform: Discounted Fees: Token holders benefit from reduced transaction costs when processing payments through HowToPay's services, making it more cost-effective for frequent users. Network Growth Incentives: Users can earn rewards by promoting and increasing engagement with the platform, contributing to its expansion and stability. The HTP token is built on the Binance Smart Chain, ensuring fast, secure, and low-cost transactions. As of November 2024, the token is trading on global exchanges, including Dex-Trade, providing accessibility to a wide audience. In summary, the HowToPay HTP token project aims to revolutionise digital payments by offering a comprehensive solution that integrates seamless transactions, cost savings, and user engagement incentives within a secure and efficient ecosystem.
Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.