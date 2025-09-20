HowToPay (HTP) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.758722$ 0.758722 $ 0.758722 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -1.73% Prisendring (1D) +0.67% Prisendring (7D) -3.50% Prisendring (7D) -3.50%

HowToPay (HTP) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har HTP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HTP er $ 0.758722, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HTP endret seg med -1.73% i løpet av den siste timen, +0.67% over 24 timer og -3.50% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

HowToPay (HTP) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volum (24 timer) $ 1.63K$ 1.63K $ 1.63K Fullt utvannet markedsverdi $ 52.84K$ 52.84K $ 52.84K Opplagsforsyning 0.00 0.00 0.00 Total forsyning 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Nåværende markedsverdi på HowToPay er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 1.63K. Den sirkulerende forsyningen på HTP er 0.00, med en total tilgang på 500000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 52.84K.