Howl City Pris (HWL)
--
--
-0.58%
-0.58%
Howl City (HWL) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har HWL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HWL er $ 0.271879, mens den rekordlave prisen er $ 0.
Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HWL endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -0.58% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.
Nåværende markedsverdi på Howl City er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 2.81. Den sirkulerende forsyningen på HWL er 0.00, med en total tilgang på 540000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 6.98K.
I løpet av i dag er prisendringen på Howl City til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Howl City til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Howl City til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Howl City til USD ble $ 0.
|Periode
|Endring (USD)
|Endring (%)
|I dag
|$ 0
|--
|30 dager
|$ 0
|+5.88%
|60 dager
|$ 0
|+24.59%
|90 dager
|$ 0
|--
HowlCity is a metaverse game where users compete in racing motorbikes, make new friends and design their own world. Players will not only participate in a 3D Play-to-earn Motorcycle racing game, win the game, get rewards but also can join a Metaverse city, interact with other players and satisfy their creativity. The HowlCity game is currently playable on desktop browsers, website and next stage on mobile. HowlCity in phase 1 is basically a racing game. This will be a perfect choice for hobbyists who want to test thrills, rush on the track and compete with each other on every kilometer. When entering the world of HowlCity, the user will take on the status of a racer, try to compete with opponents, and receive valuable rewards, such as tokens, NFTs and points. With the development orientation to become a metaverse and multi-game game, HowlCity will also try to simulate the image of a real-life scene. In addition to racing, riders can also buy, sell, rent motorbikes, trade in-game real estate, interact with other racers and upgrade properties. HowlCity is only fueled by only one token used for the Ecosystem, Utility and even in the GamePlay, that is $HWL. Riders can earn $HWL through selling NFT or trading in the exchange in the nearest time. Token: $HWL Initial Market Cap: $281,250 Initial Total Supply: 11,250,000 HWL Total supply: 540,000,000 HWL
