HOW TO FLY (PUFF) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00232182 24 timer lav $ 0.0023845 24 timer høy All Time High $ 0.00985374 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) +0.70% Prisendring (1D) -1.40% Prisendring (7D) -23.57%

HOW TO FLY (PUFF) sanntidsprisen er $0.00234781. I løpet av de siste 24 timene har PUFF blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00232182 og et toppnivå på $ 0.0023845, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PUFF er $ 0.00985374, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PUFF endret seg med +0.70% i løpet av den siste timen, -1.40% over 24 timer og -23.57% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

HOW TO FLY (PUFF) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 0.00 Volum (24 timer) $ 1.18K Fullt utvannet markedsverdi $ 279.55K Opplagsforsyning 0.00 Total forsyning 119,199,851.41766167

Nåværende markedsverdi på HOW TO FLY er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 1.18K. Den sirkulerende forsyningen på PUFF er 0.00, med en total tilgang på 119199851.41766167. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 279.55K.