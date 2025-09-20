Hover (HOV) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.03001221$ 0.03001221 $ 0.03001221 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) -13.90% Prisendring (7D) -13.90%

Hover (HOV) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har HOV blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HOV er $ 0.03001221, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HOV endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -13.90% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Hover (HOV) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volum (24 timer) $ 20.63$ 20.63 $ 20.63 Fullt utvannet markedsverdi $ 181.33K$ 181.33K $ 181.33K Opplagsforsyning 0.00 0.00 0.00 Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Hover er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 20.63. Den sirkulerende forsyningen på HOV er 0.00, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 181.33K.