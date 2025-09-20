Hourglass (WAIT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00401828 $ 0.00401828 $ 0.00401828 24 timer lav $ 0.00403971 $ 0.00403971 $ 0.00403971 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00401828$ 0.00401828 $ 0.00401828 24 timer høy $ 0.00403971$ 0.00403971 $ 0.00403971 All Time High $ 0.464756$ 0.464756 $ 0.464756 Laveste pris $ 0.00176993$ 0.00176993 $ 0.00176993 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) +0.33% Prisendring (7D) -5.58% Prisendring (7D) -5.58%

Hourglass (WAIT) sanntidsprisen er $0.00403876. I løpet av de siste 24 timene har WAIT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00401828 og et toppnivå på $ 0.00403971, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WAIT er $ 0.464756, mens den rekordlave prisen er $ 0.00176993.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WAIT endret seg med -- i løpet av den siste timen, +0.33% over 24 timer og -5.58% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Hourglass (WAIT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 394.80K$ 394.80K $ 394.80K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 394.80K$ 394.80K $ 394.80K Opplagsforsyning 97.75M 97.75M 97.75M Total forsyning 97,751,977.44609132 97,751,977.44609132 97,751,977.44609132

Nåværende markedsverdi på Hourglass er $ 394.80K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WAIT er 97.75M, med en total tilgang på 97751977.44609132. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 394.80K.