Hottie Froggie (HOTTIE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.00934622 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -0.10% Prisendring (1D) -0.10% Prisendring (7D) -9.11%

Hottie Froggie (HOTTIE) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har HOTTIE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HOTTIE er $ 0.00934622, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HOTTIE endret seg med -0.10% i løpet av den siste timen, -0.10% over 24 timer og -9.11% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Hottie Froggie (HOTTIE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 0.00 Volum (24 timer) $ 20.89 Fullt utvannet markedsverdi $ 59.76K Opplagsforsyning 0.00 Total forsyning 420,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Hottie Froggie er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 20.89. Den sirkulerende forsyningen på HOTTIE er 0.00, med en total tilgang på 420000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 59.76K.