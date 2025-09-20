Hotelium (HTL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 7.59 $ 7.59 $ 7.59 24 timer lav $ 8.31 $ 8.31 $ 8.31 24 timer høy 24 timer lav $ 7.59$ 7.59 $ 7.59 24 timer høy $ 8.31$ 8.31 $ 8.31 All Time High $ 8.49$ 8.49 $ 8.49 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.02% Prisendring (1D) +4.57% Prisendring (7D) -2.25% Prisendring (7D) -2.25%

Hotelium (HTL) sanntidsprisen er $8.23. I løpet av de siste 24 timene har HTL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 7.59 og et toppnivå på $ 8.31, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HTL er $ 8.49, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HTL endret seg med +0.02% i løpet av den siste timen, +4.57% over 24 timer og -2.25% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Hotelium (HTL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volum (24 timer) $ 638.32$ 638.32 $ 638.32 Fullt utvannet markedsverdi $ 4.03B$ 4.03B $ 4.03B Opplagsforsyning 0.00 0.00 0.00 Total forsyning 490,000,000.0 490,000,000.0 490,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Hotelium er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 638.32. Den sirkulerende forsyningen på HTL er 0.00, med en total tilgang på 490000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.03B.