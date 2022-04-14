HotCocoa (HOTCOCOA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i HotCocoa (HOTCOCOA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

HotCocoa (HOTCOCOA) Informasjon HOTCOCOA is a Beancoin and represents an association with the CryptoKitties Meowcoin ecosystem, defining the new Meow Economy. It’s a playful, community-forward system built atop a universe of digital cats and driven by a layered token structure. Each token represents Kitty Bits that power the Fancy Kitties, their Families, and the CryptoKitties games. Play Meow! Meowcoins represent Kitty Bits and the new CryptoKitties Economy. It’s a playful, community-forward system built atop a universe of digital cats and driven by a layered token structure we call Meowcoins. Kitty Bits power each of the Fancy Kitties, their Families, and the game. No ICOs. Not intended for pumps and dumps. We thrive in volatility, but do not welcome rugs. Just coins, some Kitty beans, some community pride, and the spinning of some new yarns. There’s more to tokens and token-backed communities than minting, trading, and selling. We see this as the kickstart of a strong foundation and token-economy, from CryptoKitties and beyond. Offisiell nettside: https://meowcoins.cryptokitties.co/ Teknisk dokument: https://allthezen.cryptokitties.co/download-lite-papurr Kjøp HOTCOCOA nå!

HotCocoa (HOTCOCOA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for HotCocoa (HOTCOCOA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.29M $ 2.29M $ 2.29M Total forsyning: $ 1.60B $ 1.60B $ 1.60B Sirkulerende forsyning: $ 425.78M $ 425.78M $ 425.78M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 8.62M $ 8.62M $ 8.62M All-time high: $ 0.0071471 $ 0.0071471 $ 0.0071471 All-Time Low: $ 0.00447324 $ 0.00447324 $ 0.00447324 Nåværende pris: $ 0.00538711 $ 0.00538711 $ 0.00538711 Lær mer om HotCocoa (HOTCOCOA) pris

HotCocoa (HOTCOCOA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak HotCocoa (HOTCOCOA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet HOTCOCOA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange HOTCOCOA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår HOTCOCOAs tokenomics, kan du utforske HOTCOCOA tokenets livepris!

