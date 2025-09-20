HotCocoa (HOTCOCOA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00566646 $ 0.00566646 $ 0.00566646 24 timer lav $ 0.00609459 $ 0.00609459 $ 0.00609459 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00566646$ 0.00566646 $ 0.00566646 24 timer høy $ 0.00609459$ 0.00609459 $ 0.00609459 All Time High $ 0.0071471$ 0.0071471 $ 0.0071471 Laveste pris $ 0.00447324$ 0.00447324 $ 0.00447324 Prisendring (1H) +0.48% Prisendring (1D) -6.57% Prisendring (7D) -7.00% Prisendring (7D) -7.00%

HotCocoa (HOTCOCOA) sanntidsprisen er $0.00569364. I løpet av de siste 24 timene har HOTCOCOA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00566646 og et toppnivå på $ 0.00609459, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HOTCOCOA er $ 0.0071471, mens den rekordlave prisen er $ 0.00447324.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HOTCOCOA endret seg med +0.48% i løpet av den siste timen, -6.57% over 24 timer og -7.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

HotCocoa (HOTCOCOA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.42M$ 2.42M $ 2.42M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 9.11M$ 9.11M $ 9.11M Opplagsforsyning 425.78M 425.78M 425.78M Total forsyning 1,600,000,000.0 1,600,000,000.0 1,600,000,000.0

Nåværende markedsverdi på HotCocoa er $ 2.42M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på HOTCOCOA er 425.78M, med en total tilgang på 1600000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 9.11M.