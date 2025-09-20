Dagens HotCocoa livepris er 0.00569364 USD. Spor prisoppdateringer for HOTCOCOA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk HOTCOCOA pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens HotCocoa livepris er 0.00569364 USD. Spor prisoppdateringer for HOTCOCOA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk HOTCOCOA pristrenden enkelt hos MEXC nå.

HotCocoa Pris (HOTCOCOA)

1 HOTCOCOA til USD livepris:

$0.00569364
$0.00569364
-6.50%1D
HotCocoa (HOTCOCOA) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:20:38 (UTC+8)

HotCocoa (HOTCOCOA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00566646
24 timer lav
$ 0.00609459
24 timer høy

$ 0.00566646
$ 0.00609459
$ 0.0071471
$ 0.00447324
+0.48%

-6.57%

-7.00%

-7.00%

HotCocoa (HOTCOCOA) sanntidsprisen er $0.00569364. I løpet av de siste 24 timene har HOTCOCOA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00566646 og et toppnivå på $ 0.00609459, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HOTCOCOA er $ 0.0071471, mens den rekordlave prisen er $ 0.00447324.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HOTCOCOA endret seg med +0.48% i løpet av den siste timen, -6.57% over 24 timer og -7.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

HotCocoa (HOTCOCOA) Markedsinformasjon

$ 2.42M
--
$ 9.11M
425.78M
1,600,000,000.0
Nåværende markedsverdi på HotCocoa er $ 2.42M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på HOTCOCOA er 425.78M, med en total tilgang på 1600000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 9.11M.

HotCocoa (HOTCOCOA) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på HotCocoa til USD ble $ -0.000400888555775498.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på HotCocoa til USD ble $ +0.0001663727.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på HotCocoa til USD ble $ -0.0007244234.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på HotCocoa til USD ble $ +0.00077047181635604.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.000400888555775498-6.57%
30 dager$ +0.0001663727+2.92%
60 dager$ -0.0007244234-12.72%
90 dager$ +0.00077047181635604+15.65%

Hva er HotCocoa (HOTCOCOA)

HOTCOCOA is a Beancoin and represents an association with the CryptoKitties Meowcoin ecosystem, defining the new Meow Economy. It’s a playful, community-forward system built atop a universe of digital cats and driven by a layered token structure. Each token represents Kitty Bits that power the Fancy Kitties, their Families, and the CryptoKitties games. Play Meow! Meowcoins represent Kitty Bits and the new CryptoKitties Economy. It’s a playful, community-forward system built atop a universe of digital cats and driven by a layered token structure we call Meowcoins. Kitty Bits power each of the Fancy Kitties, their Families, and the game. No ICOs. Not intended for pumps and dumps. We thrive in volatility, but do not welcome rugs. Just coins, some Kitty beans, some community pride, and the spinning of some new yarns. There’s more to tokens and token-backed communities than minting, trading, and selling. We see this as the kickstart of a strong foundation and token-economy, from CryptoKitties and beyond.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

HotCocoa (HOTCOCOA) Ressurs

Offisiell nettside

HotCocoa Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil HotCocoa (HOTCOCOA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine HotCocoa (HOTCOCOA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for HotCocoa.

Sjekk HotCocoaprisprognosen nå!

HOTCOCOA til lokale valutaer

HotCocoa (HOTCOCOA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak HotCocoa (HOTCOCOA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om HOTCOCOA tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om HotCocoa (HOTCOCOA)

Hvor mye er HotCocoa (HOTCOCOA) verdt i dag?
Live HOTCOCOA prisen i USD er 0.00569364 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende HOTCOCOA-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på HOTCOCOA til USD er $ 0.00569364. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for HotCocoa?
Markedsverdien for HOTCOCOA er $ 2.42M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av HOTCOCOA?
Den sirkulerende forsyningen av HOTCOCOA er 425.78M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forHOTCOCOA ?
HOTCOCOA oppnådde en ATH-pris på 0.0071471 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på HOTCOCOA?
HOTCOCOA så en ATL-pris på 0.00447324 USD.
Hva er handelsvolumet til HOTCOCOA?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for HOTCOCOA er -- USD.
Vil HOTCOCOA gå høyere i år?
HOTCOCOA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut HOTCOCOA prisprognosen for en mer grundig analyse.
HotCocoa (HOTCOCOA) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.