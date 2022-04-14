Hot Mom (HOTMOM) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Hot Mom (HOTMOM), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Hot Mom (HOTMOM) Informasjon Hot Mom is meme token on solana, build with community. I cook, I clean, I crash charts in heels. They call me Hot Mom for a reason. I’m the reason your feed’s sweating. I’m not just a snack—I’m the full-course fantasy. One wink and trends flip. One step and heads turn. Keep up if you can, baby. But don’t burn yourself.. It’s not just me—there’s a whole crew. Slide into Telegram where it’s moms, memes, and mayhem. We’re chatting, laughing, dropping heat, and keeping it flirty 24/7. If you’re into bold energy and hotter takes, this is your new favorite place. Come say hi. We might adopt you. Offisiell nettside: https://hotmomsol.xyz/ Kjøp HOTMOM nå!

Hot Mom (HOTMOM) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Hot Mom (HOTMOM), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 13.68K $ 13.68K $ 13.68K Total forsyning: $ 999.95M $ 999.95M $ 999.95M Sirkulerende forsyning: $ 999.95M $ 999.95M $ 999.95M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 13.68K $ 13.68K $ 13.68K All-time high: $ 0.112823 $ 0.112823 $ 0.112823 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Hot Mom (HOTMOM) pris

Hot Mom (HOTMOM) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Hot Mom (HOTMOM) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet HOTMOM tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange HOTMOM tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår HOTMOMs tokenomics, kan du utforske HOTMOM tokenets livepris!

HOTMOM prisforutsigelse Vil du vite hvor HOTMOM kan være på vei? Vår HOTMOM prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

