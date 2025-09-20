Hot Mom (HOTMOM) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.0000135 $ 0.0000135 $ 0.0000135 24 timer lav $ 0.0000142 $ 0.0000142 $ 0.0000142 24 timer høy 24 timer lav $ 0.0000135$ 0.0000135 $ 0.0000135 24 timer høy $ 0.0000142$ 0.0000142 $ 0.0000142 All Time High $ 0.112823$ 0.112823 $ 0.112823 Laveste pris $ 0.00000873$ 0.00000873 $ 0.00000873 Prisendring (1H) +0.09% Prisendring (1D) -3.41% Prisendring (7D) -2.04% Prisendring (7D) -2.04%

Hot Mom (HOTMOM) sanntidsprisen er $0.00001371. I løpet av de siste 24 timene har HOTMOM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0000135 og et toppnivå på $ 0.0000142, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HOTMOM er $ 0.112823, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000873.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HOTMOM endret seg med +0.09% i løpet av den siste timen, -3.41% over 24 timer og -2.04% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Hot Mom (HOTMOM) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 13.71K$ 13.71K $ 13.71K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 13.71K$ 13.71K $ 13.71K Opplagsforsyning 999.95M 999.95M 999.95M Total forsyning 999,953,826.06804 999,953,826.06804 999,953,826.06804

Nåværende markedsverdi på Hot Mom er $ 13.71K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på HOTMOM er 999.95M, med en total tilgang på 999953826.06804. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 13.71K.