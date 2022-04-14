Hot Doge (HOTDOGE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Hot Doge (HOTDOGE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Hot Doge (HOTDOGE) Informasjon Hot Doge (HOTDOGE) is the next-generation meme coin ready to ignite the crypto community with excitement, humor, and high energy. Built on the robust Solana blockchain, $HOTDOGE combines blazing-fast transactions with a vibrant and passionate community. It’s not just a token; it’s a movement celebrating the fun side of crypto while aiming for massive global adoption. With a vision to dominate “memeseason,” $HOTDOGE brings together innovation and meme culture, spicing up the decentralized world and leading the hottest Doge-inspired revolution. Whether you’re a seasoned investor or a meme enthusiast, $HOTDOGE invites you to join the pack and help send this sizzling token to the moon (and beyond). Offisiell nettside: https://hotdoge.fun/ Kjøp HOTDOGE nå!

Hot Doge (HOTDOGE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Hot Doge (HOTDOGE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 20.32K $ 20.32K $ 20.32K Total forsyning: $ 999.78M $ 999.78M $ 999.78M Sirkulerende forsyning: $ 999.78M $ 999.78M $ 999.78M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 20.32K $ 20.32K $ 20.32K All-time high: $ 0.02184205 $ 0.02184205 $ 0.02184205 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00002032 $ 0.00002032 $ 0.00002032 Lær mer om Hot Doge (HOTDOGE) pris

Hot Doge (HOTDOGE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Hot Doge (HOTDOGE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet HOTDOGE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange HOTDOGE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår HOTDOGEs tokenomics, kan du utforske HOTDOGE tokenets livepris!

HOTDOGE prisforutsigelse Vil du vite hvor HOTDOGE kan være på vei? Vår HOTDOGE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se HOTDOGE tokenets prisforutsigelse nå!

