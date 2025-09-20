Hot Cross (HOTCROSS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.544661$ 0.544661 $ 0.544661 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.11% Prisendring (1D) +0.03% Prisendring (7D) +94.32% Prisendring (7D) +94.32%

Hot Cross (HOTCROSS) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har HOTCROSS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HOTCROSS er $ 0.544661, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HOTCROSS endret seg med +0.11% i løpet av den siste timen, +0.03% over 24 timer og +94.32% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Hot Cross (HOTCROSS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 21.73K$ 21.73K $ 21.73K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 97.45K$ 97.45K $ 97.45K Opplagsforsyning 111.50M 111.50M 111.50M Total forsyning 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Hot Cross er $ 21.73K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på HOTCROSS er 111.50M, med en total tilgang på 500000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 97.45K.