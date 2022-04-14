Horny Jail (JAIL) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Horny Jail (JAIL), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Horny Jail (JAIL) Informasjon The "Horny Jail Bonk" meme coin, often referred to as $JAIL, is a cryptocurrency on the Solana blockchain inspired by the "Go to Horny Jail" meme. This meme, which emerged around March 2020 on platforms like iFunny and Twitter, features a Doge character hitting a Cheems character with a stick or bat, captioned with "Go to Horny Jail BONK." It's used humorously to call out overly sexual or "thirsty" behavior online. The meme's popularity led to its adaptation into a meme coin, capitalizing on the viral nature of the Doge and Cheems imagery. Offisiell nettside: https://letsbonk.fun/token/yFtG6tU4mZqiUnrBC4gF9eXTdWyzj7ZSKb92wv3bonk

Horny Jail (JAIL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Horny Jail (JAIL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 237.13K $ 237.13K $ 237.13K Total forsyning: $ 999.67M $ 999.67M $ 999.67M Sirkulerende forsyning: $ 999.67M $ 999.67M $ 999.67M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 237.13K $ 237.13K $ 237.13K All-time high: $ 0.00424908 $ 0.00424908 $ 0.00424908 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.0002359 $ 0.0002359 $ 0.0002359 Lær mer om Horny Jail (JAIL) pris

Horny Jail (JAIL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Horny Jail (JAIL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet JAIL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange JAIL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

