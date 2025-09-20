Dagens Horny Jail livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for JAIL til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk JAIL pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Horny Jail livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for JAIL til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk JAIL pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om JAIL

JAIL Prisinformasjon

JAIL Offisiell nettside

JAIL tokenomics

JAIL Prisprognose

Horny Jail Logo

Horny Jail Pris (JAIL)

Ikke oppført

1 JAIL til USD livepris:

$0.00032717
$0.00032717$0.00032717
-10.10%1D
USD
Horny Jail (JAIL) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:42:16 (UTC+8)

Horny Jail (JAIL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00424908
$ 0.00424908$ 0.00424908

$ 0
$ 0$ 0

+0.04%

-10.16%

-65.48%

-65.48%

Horny Jail (JAIL) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har JAIL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til JAIL er $ 0.00424908, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har JAIL endret seg med +0.04% i løpet av den siste timen, -10.16% over 24 timer og -65.48% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Horny Jail (JAIL) Markedsinformasjon

$ 325.30K
$ 325.30K$ 325.30K

--
----

$ 325.30K
$ 325.30K$ 325.30K

999.67M
999.67M 999.67M

999,670,836.323215
999,670,836.323215 999,670,836.323215

Nåværende markedsverdi på Horny Jail er $ 325.30K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på JAIL er 999.67M, med en total tilgang på 999670836.323215. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 325.30K.

Horny Jail (JAIL) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Horny Jail til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Horny Jail til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Horny Jail til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Horny Jail til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-10.16%
30 dager$ 0-53.64%
60 dager$ 0-81.23%
90 dager$ 0--

Hva er Horny Jail (JAIL)

The "Horny Jail Bonk" meme coin, often referred to as $JAIL, is a cryptocurrency on the Solana blockchain inspired by the "Go to Horny Jail" meme. This meme, which emerged around March 2020 on platforms like iFunny and Twitter, features a Doge character hitting a Cheems character with a stick or bat, captioned with "Go to Horny Jail BONK." It’s used humorously to call out overly sexual or "thirsty" behavior online. The meme’s popularity led to its adaptation into a meme coin, capitalizing on the viral nature of the Doge and Cheems imagery.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden.

Horny Jail (JAIL) Ressurs

Offisiell nettside

Horny Jail Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Horny Jail (JAIL) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Horny Jail (JAIL) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Horny Jail.

Sjekk Horny Jailprisprognosen nå!

JAIL til lokale valutaer

Horny Jail (JAIL) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Horny Jail (JAIL) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om JAIL tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Horny Jail (JAIL)

Hvor mye er Horny Jail (JAIL) verdt i dag?
Live JAIL prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende JAIL-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på JAIL til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Horny Jail?
Markedsverdien for JAIL er $ 325.30K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av JAIL?
Den sirkulerende forsyningen av JAIL er 999.67M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forJAIL ?
JAIL oppnådde en ATH-pris på 0.00424908 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på JAIL?
JAIL så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til JAIL?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for JAIL er -- USD.
Vil JAIL gå høyere i år?
JAIL kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut JAIL prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:42:16 (UTC+8)

Horny Jail (JAIL) Viktige bransjeoppdateringer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.