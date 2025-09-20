Horny Jail (JAIL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00424908$ 0.00424908 $ 0.00424908 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.04% Prisendring (1D) -10.16% Prisendring (7D) -65.48% Prisendring (7D) -65.48%

Horny Jail (JAIL) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har JAIL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til JAIL er $ 0.00424908, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har JAIL endret seg med +0.04% i løpet av den siste timen, -10.16% over 24 timer og -65.48% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Horny Jail (JAIL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 325.30K$ 325.30K $ 325.30K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 325.30K$ 325.30K $ 325.30K Opplagsforsyning 999.67M 999.67M 999.67M Total forsyning 999,670,836.323215 999,670,836.323215 999,670,836.323215

Nåværende markedsverdi på Horny Jail er $ 325.30K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på JAIL er 999.67M, med en total tilgang på 999670836.323215. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 325.30K.