Horizon is a synthetic trading exchange designed to allow users to speculate on the price movements of various assets without owning the underlying assets themselves. Instead of trading liquid assets, users enter into contracts that track asset prices, enabling exposure to markets like stocks, commodities, cryptocurrencies, or index. Prices are typically derived from the average of external market data sources. The goal of this exchange is to offer transparent, efficient, and flexible access to global markets without requiring custody of actual assets, making it accessible to a wider range of participants, and allowing the eventual fractional ownership of such. Offisiell nettside: https://horizon-protocol.com/ Teknisk dokument: https://horizon-whitepaper.gitbook.io/horizon

Horizon (HRZ) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Horizon (HRZ), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 62,36K $ 62,36K $ 62,36K Total forsyning: $ 9,58M $ 9,58M $ 9,58M Sirkulerende forsyning: $ 8,58M $ 8,58M $ 8,58M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 69,60K $ 69,60K $ 69,60K All-time high: $ 0,126194 $ 0,126194 $ 0,126194 All-Time Low: $ 0,00524898 $ 0,00524898 $ 0,00524898 Nåværende pris: $ 0,00725424 $ 0,00725424 $ 0,00725424 Lær mer om Horizon (HRZ) pris

Horizon (HRZ) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Horizon (HRZ) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet HRZ tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange HRZ tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår HRZs tokenomics, kan du utforske HRZ tokenets livepris!

HRZ prisforutsigelse Vil du vite hvor HRZ kan være på vei? Vår HRZ prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se HRZ tokenets prisforutsigelse nå!

