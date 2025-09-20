Horizon (HRZ) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.126194$ 0.126194 $ 0.126194 Laveste pris $ 0.00524898$ 0.00524898 $ 0.00524898 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) -8.65% Prisendring (7D) -8.65%

Horizon (HRZ) sanntidsprisen er $0.00527736. I løpet av de siste 24 timene har HRZ blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HRZ er $ 0.126194, mens den rekordlave prisen er $ 0.00524898.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HRZ endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -8.65% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Horizon (HRZ) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 45.29K$ 45.29K $ 45.29K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 50.55K$ 50.55K $ 50.55K Opplagsforsyning 8.58M 8.58M 8.58M Total forsyning 9,577,807.002004618 9,577,807.002004618 9,577,807.002004618

Nåværende markedsverdi på Horizon er $ 45.29K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på HRZ er 8.58M, med en total tilgang på 9577807.002004618. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 50.55K.