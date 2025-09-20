Dagens Hord livepris er 0.00268101 USD. Spor prisoppdateringer for HORD til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk HORD pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Hord livepris er 0.00268101 USD. Spor prisoppdateringer for HORD til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk HORD pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om HORD

HORD Prisinformasjon

HORD Offisiell nettside

HORD tokenomics

HORD Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Hord Logo

Hord Pris (HORD)

Ikke oppført

1 HORD til USD livepris:

$0.00268202
$0.00268202$0.00268202
-2.60%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Hord (HORD) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:42:07 (UTC+8)

Hord (HORD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.0026623
$ 0.0026623$ 0.0026623
24 timer lav
$ 0.00275665
$ 0.00275665$ 0.00275665
24 timer høy

$ 0.0026623
$ 0.0026623$ 0.0026623

$ 0.00275665
$ 0.00275665$ 0.00275665

$ 1.79
$ 1.79$ 1.79

$ 0.00179628
$ 0.00179628$ 0.00179628

-0.10%

-2.71%

+0.60%

+0.60%

Hord (HORD) sanntidsprisen er $0.00268101. I løpet av de siste 24 timene har HORD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0026623 og et toppnivå på $ 0.00275665, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HORD er $ 1.79, mens den rekordlave prisen er $ 0.00179628.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HORD endret seg med -0.10% i løpet av den siste timen, -2.71% over 24 timer og +0.60% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Hord (HORD) Markedsinformasjon

$ 683.43K
$ 683.43K$ 683.43K

--
----

$ 858.57K
$ 858.57K$ 858.57K

254.72M
254.72M 254.72M

320,000,000.0
320,000,000.0 320,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Hord er $ 683.43K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på HORD er 254.72M, med en total tilgang på 320000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 858.57K.

Hord (HORD) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Hord til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Hord til USD ble $ -0.0001188046.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Hord til USD ble $ -0.0000150241.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Hord til USD ble $ -0.0001406590254329246.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-2.71%
30 dager$ -0.0001188046-4.43%
60 dager$ -0.0000150241-0.56%
90 dager$ -0.0001406590254329246-4.98%

Hva er Hord (HORD)

Hord is a social DeFi protocol built on Ethereum, enabling key opinion leaders to monetize their strategies while crypto enthusiasts can invest in tokenized portfolios. Trading is executed on Hord’s proprietary order book DEX making use of L2 technology with STARK ZK-Rollups.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Hord (HORD) Ressurs

Offisiell nettside

Hord Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Hord (HORD) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Hord (HORD) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Hord.

Sjekk Hordprisprognosen nå!

HORD til lokale valutaer

Hord (HORD) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Hord (HORD) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om HORD tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Hord (HORD)

Hvor mye er Hord (HORD) verdt i dag?
Live HORD prisen i USD er 0.00268101 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende HORD-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på HORD til USD er $ 0.00268101. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Hord?
Markedsverdien for HORD er $ 683.43K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av HORD?
Den sirkulerende forsyningen av HORD er 254.72M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forHORD ?
HORD oppnådde en ATH-pris på 1.79 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på HORD?
HORD så en ATL-pris på 0.00179628 USD.
Hva er handelsvolumet til HORD?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for HORD er -- USD.
Vil HORD gå høyere i år?
HORD kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut HORD prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:42:07 (UTC+8)

Hord (HORD) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.