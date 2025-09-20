Hord (HORD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.0026623 $ 0.0026623 $ 0.0026623 24 timer lav $ 0.00275665 $ 0.00275665 $ 0.00275665 24 timer høy 24 timer lav $ 0.0026623$ 0.0026623 $ 0.0026623 24 timer høy $ 0.00275665$ 0.00275665 $ 0.00275665 All Time High $ 1.79$ 1.79 $ 1.79 Laveste pris $ 0.00179628$ 0.00179628 $ 0.00179628 Prisendring (1H) -0.10% Prisendring (1D) -2.71% Prisendring (7D) +0.60% Prisendring (7D) +0.60%

Hord (HORD) sanntidsprisen er $0.00268101. I løpet av de siste 24 timene har HORD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0026623 og et toppnivå på $ 0.00275665, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HORD er $ 1.79, mens den rekordlave prisen er $ 0.00179628.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HORD endret seg med -0.10% i løpet av den siste timen, -2.71% over 24 timer og +0.60% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Hord (HORD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 683.43K$ 683.43K $ 683.43K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 858.57K$ 858.57K $ 858.57K Opplagsforsyning 254.72M 254.72M 254.72M Total forsyning 320,000,000.0 320,000,000.0 320,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Hord er $ 683.43K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på HORD er 254.72M, med en total tilgang på 320000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 858.57K.