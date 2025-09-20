Hopecore (HOPE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00002696 24 timer høy $ 0.00002787 All Time High $ 0.00059775 Laveste pris $ 0.0000222 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -0.46% Prisendring (7D) -3.83%

Hopecore (HOPE) sanntidsprisen er $0.00002763. I løpet av de siste 24 timene har HOPE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00002696 og et toppnivå på $ 0.00002787, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HOPE er $ 0.00059775, mens den rekordlave prisen er $ 0.0000222.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HOPE endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.46% over 24 timer og -3.83% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Hopecore (HOPE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 27.47K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 27.47K Opplagsforsyning 994.21M Total forsyning 994,210,105.063258

Nåværende markedsverdi på Hopecore er $ 27.47K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på HOPE er 994.21M, med en total tilgang på 994210105.063258. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 27.47K.