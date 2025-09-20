Hopecoin ($HOPE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00001616 $ 0.00001616 $ 0.00001616 24 timer lav $ 0.00001663 $ 0.00001663 $ 0.00001663 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00001616$ 0.00001616 $ 0.00001616 24 timer høy $ 0.00001663$ 0.00001663 $ 0.00001663 All Time High $ 0.00105176$ 0.00105176 $ 0.00105176 Laveste pris $ 0.00000666$ 0.00000666 $ 0.00000666 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -2.80% Prisendring (7D) -1.96% Prisendring (7D) -1.96%

Hopecoin ($HOPE) sanntidsprisen er $0.00001616. I løpet av de siste 24 timene har $HOPE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00001616 og et toppnivå på $ 0.00001663, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til $HOPE er $ 0.00105176, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000666.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har $HOPE endret seg med -- i løpet av den siste timen, -2.80% over 24 timer og -1.96% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Hopecoin ($HOPE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 16.16K$ 16.16K $ 16.16K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 16.16K$ 16.16K $ 16.16K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Hopecoin er $ 16.16K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på $HOPE er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 16.16K.