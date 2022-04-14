Hootchain (HOOT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Hootchain (HOOT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Hootchain (HOOT) Informasjon HootChain is a blockchain project focused on revolutionizing decentralized finance (DeFi) through a hybrid Proof of Work (PoW) and Proof of Stake (PoS) model. The platform aims to provide a secure, scalable, and privacy-centric ecosystem where users can engage in fast, low-cost transactions. It supports decentralized governance via a Decentralized Autonomous Organization (DAO), allowing the community to participate in decision-making processes. HootChain places a strong emphasis on transparency, security, and innovation, aiming to make DeFi accessible to everyone while ensuring user privacy without mandatory KYC (Know Your Customer) requirements. The project also plans to expand its offerings with features like a staking platform and a hybrid exchange model (CEX+DEX), addressing liquidity challenges and enhancing user engagement. Offisiell nettside: https://hootchain.org Teknisk dokument: https://hootchain.org/hootchain_whitepaper.pdf Kjøp HOOT nå!

Hootchain (HOOT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Hootchain (HOOT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.14K $ 2.14K $ 2.14K Total forsyning: $ 2.60M $ 2.60M $ 2.60M Sirkulerende forsyning: $ 2.59M $ 2.59M $ 2.59M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.24K $ 2.24K $ 2.24K All-time high: $ 4.4 $ 4.4 $ 4.4 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.000861 $ 0.000861 $ 0.000861 Lær mer om Hootchain (HOOT) pris

Hootchain (HOOT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Hootchain (HOOT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet HOOT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange HOOT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår HOOTs tokenomics, kan du utforske HOOT tokenets livepris!

HOOT prisforutsigelse Vil du vite hvor HOOT kan være på vei? Vår HOOT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se HOOT tokenets prisforutsigelse nå!

