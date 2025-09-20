Hootchain (HOOT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 4.4$ 4.4 $ 4.4 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) 0.00% Prisendring (7D) 0.00%

Hootchain (HOOT) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har HOOT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HOOT er $ 4.4, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HOOT endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og 0.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Hootchain (HOOT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.14K$ 2.14K $ 2.14K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.23K$ 2.23K $ 2.23K Opplagsforsyning 2.59M 2.59M 2.59M Total forsyning 2,589,257.408531 2,589,257.408531 2,589,257.408531

Nåværende markedsverdi på Hootchain er $ 2.14K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på HOOT er 2.59M, med en total tilgang på 2589257.408531. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.23K.