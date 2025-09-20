Dagens Hootchain livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for HOOT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk HOOT pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Hootchain livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for HOOT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk HOOT pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om HOOT

HOOT Prisinformasjon

HOOT teknisk dokument

HOOT Offisiell nettside

HOOT tokenomics

HOOT Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Hootchain Logo

Hootchain Pris (HOOT)

Ikke oppført

1 HOOT til USD livepris:

$0.000861
$0.000861$0.000861
0.00%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Hootchain (HOOT) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 22:22:17 (UTC+8)

Hootchain (HOOT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 4.4
$ 4.4$ 4.4

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Hootchain (HOOT) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har HOOT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HOOT er $ 4.4, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HOOT endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og 0.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Hootchain (HOOT) Markedsinformasjon

$ 2.14K
$ 2.14K$ 2.14K

--
----

$ 2.23K
$ 2.23K$ 2.23K

2.59M
2.59M 2.59M

2,589,257.408531
2,589,257.408531 2,589,257.408531

Nåværende markedsverdi på Hootchain er $ 2.14K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på HOOT er 2.59M, med en total tilgang på 2589257.408531. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.23K.

Hootchain (HOOT) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Hootchain til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Hootchain til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Hootchain til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Hootchain til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ 0-85.65%
60 dager$ 0-93.62%
90 dager$ 0--

Hva er Hootchain (HOOT)

HootChain is a blockchain project focused on revolutionizing decentralized finance (DeFi) through a hybrid Proof of Work (PoW) and Proof of Stake (PoS) model. The platform aims to provide a secure, scalable, and privacy-centric ecosystem where users can engage in fast, low-cost transactions. It supports decentralized governance via a Decentralized Autonomous Organization (DAO), allowing the community to participate in decision-making processes. HootChain places a strong emphasis on transparency, security, and innovation, aiming to make DeFi accessible to everyone while ensuring user privacy without mandatory KYC (Know Your Customer) requirements. The project also plans to expand its offerings with features like a staking platform and a hybrid exchange model (CEX+DEX), addressing liquidity challenges and enhancing user engagement.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Hootchain (HOOT) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

Hootchain Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Hootchain (HOOT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Hootchain (HOOT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Hootchain.

Sjekk Hootchainprisprognosen nå!

HOOT til lokale valutaer

Hootchain (HOOT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Hootchain (HOOT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om HOOT tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Hootchain (HOOT)

Hvor mye er Hootchain (HOOT) verdt i dag?
Live HOOT prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende HOOT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på HOOT til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Hootchain?
Markedsverdien for HOOT er $ 2.14K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av HOOT?
Den sirkulerende forsyningen av HOOT er 2.59M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forHOOT ?
HOOT oppnådde en ATH-pris på 4.4 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på HOOT?
HOOT så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til HOOT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for HOOT er -- USD.
Vil HOOT gå høyere i år?
HOOT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut HOOT prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 22:22:17 (UTC+8)

Hootchain (HOOT) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-20 15:35:00Bransjeoppdateringer
U.S. Spot Bitcoin ETFs See Net Inflows of $222.6 Million Yesterday
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.