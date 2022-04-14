HOOT Solana (HOOT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i HOOT Solana (HOOT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

HOOT Solana (HOOT) Informasjon
Your ultimate wingman we've had cats and dogs it's time for owls to shine. generally they move in silence but Hoot is about to make noise. He's getting his energy from green candles and hooting at his crew to join, are you in?

COMMUNITY-CENTRIC
Driven by a passionate community, Token thrives on engagement and participation.

BLOCKCHAIN-BASED
Secure, transparent, and built on cutting-edge blockchain technology.

With a dedicated team and a vibrant community, $HOOT Token aims to bring joy and prosperity to holders while embodying the spirit of the internet's favorite amphibian. Jump on board and let's make waves in the crypto pond together! Join our community of meme enthusiasts and crypto aficionados .

HOOT Solana (HOOT) Tokenomics og prisanalyse

Markedsverdi: $ 20.54K
Total forsyning: $ 999.41M
Sirkulerende forsyning: $ 999.41M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 20.54K
All-time high: $ 0.00632958
All-Time Low: $ 0.00000788
Nåværende pris: $ 0

HOOT Solana (HOOT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak HOOT Solana (HOOT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet HOOT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange HOOT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår HOOTs tokenomics, kan du utforske HOOT tokenets livepris!

