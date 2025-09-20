HOOT Solana (HOOT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00632958$ 0.00632958 $ 0.00632958 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.68% Prisendring (1D) -0.93% Prisendring (7D) -6.38% Prisendring (7D) -6.38%

HOOT Solana (HOOT) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har HOOT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HOOT er $ 0.00632958, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HOOT endret seg med +0.68% i løpet av den siste timen, -0.93% over 24 timer og -6.38% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

HOOT Solana (HOOT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 20.40K$ 20.40K $ 20.40K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 20.40K$ 20.40K $ 20.40K Opplagsforsyning 999.41M 999.41M 999.41M Total forsyning 999,409,376.2886323 999,409,376.2886323 999,409,376.2886323

Nåværende markedsverdi på HOOT Solana er $ 20.40K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på HOOT er 999.41M, med en total tilgang på 999409376.2886323. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 20.40K.