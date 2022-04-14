Hoodrat (HOODRAT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Hoodrat (HOODRAT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Hoodrat (HOODRAT) Informasjon Hoodrat from Matt Furie's "The Nightriders" Hoodrat isn't just a bat; he's the shadowy force that always finds the right path in the dark. The ultimate underdog of Matt Furie's The Night Riders, Hoodrat embodies adaptability, resilience, and resourcefulness—qualities every successful crypto trader needs. The Hoodrat Lore Matt Furie's first publication, The Night Riders, is a visual masterpiece that invites readers into a surreal, wordless adventure. Featuring four distinct characters—a frog, a rat, a dragon, and a bat/rat-like hybrid, its not clear what the fourth animal exactly is; however what we do know is his name: Hoodrat. Hoodrat is easily one of the weirdest and most intriguing creatures in The Night Riders. With its funky mix of bat wings and rat vibes, Hoodrat is the type of character who would thrive in the shadows—equal parts sneaky troublemaker and curious adventurer. Whether it's gliding under the moonlight or creeping through the corners of Furie's surreal dreamscape, Hoodrat has that unmistakable "up to no good, but in a fun way" energy. Like the rest of the gang in The Night Riders, Hoodrat doesn't need words to make a statement. Its mysterious vibe and playful design invite you to fill in the blanks—what's it thinking? Where's it headed? Maybe Hoodrat's just out for a midnight snack, or maybe it's plotting something way bigger (or weirder). Either way, Hoodrat is the kind of character you can't help but be drawn to—quirky, mischievous, and totally unforgettable. Offisiell nettside: https://hoodratonethereum.com/

Hoodrat (HOODRAT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Hoodrat (HOODRAT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 29.09K $ 29.09K $ 29.09K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 29.09K $ 29.09K $ 29.09K All-time high: $ 0.00141356 $ 0.00141356 $ 0.00141356 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0

Hoodrat (HOODRAT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Hoodrat (HOODRAT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet HOODRAT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange HOODRAT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår HOODRATs tokenomics, kan du utforske HOODRAT tokenets livepris!

