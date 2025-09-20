Hoodrat (HOODRAT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall 24 timer lav $ 0 24 timer høy $ 0 All Time High $ 0.00141356 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) 0.00% Prisendring (1D) -1.22% Prisendring (7D) +6.17%

Hoodrat (HOODRAT) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har HOODRAT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HOODRAT er $ 0.00141356, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HOODRAT endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, -1.22% over 24 timer og +6.17% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Hoodrat (HOODRAT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 29.93K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 29.93K Opplagsforsyning 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Hoodrat er $ 29.93K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på HOODRAT er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 29.93K.