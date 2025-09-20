Hoodrat Pris (HOODRAT)
Hoodrat (HOODRAT) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har HOODRAT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HOODRAT er $ 0.00141356, mens den rekordlave prisen er $ 0.
Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HOODRAT endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, -1.22% over 24 timer og +6.17% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.
Nåværende markedsverdi på Hoodrat er $ 29.93K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på HOODRAT er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 29.93K.
I løpet av i dag er prisendringen på Hoodrat til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Hoodrat til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Hoodrat til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Hoodrat til USD ble $ 0.
Hoodrat from Matt Furie's "The Nightriders" Hoodrat isn’t just a bat; he’s the shadowy force that always finds the right path in the dark. The ultimate underdog of Matt Furie's The Night Riders, Hoodrat embodies adaptability, resilience, and resourcefulness—qualities every successful crypto trader needs. The Hoodrat Lore Matt Furie’s first publication, The Night Riders, is a visual masterpiece that invites readers into a surreal, wordless adventure. Featuring four distinct characters—a frog, a rat, a dragon, and a bat/rat-like hybrid, its not clear what the fourth animal exactly is; however what we do know is his name: Hoodrat. Hoodrat is easily one of the weirdest and most intriguing creatures in The Night Riders. With its funky mix of bat wings and rat vibes, Hoodrat is the type of character who would thrive in the shadows—equal parts sneaky troublemaker and curious adventurer. Whether it’s gliding under the moonlight or creeping through the corners of Furie’s surreal dreamscape, Hoodrat has that unmistakable “up to no good, but in a fun way” energy. Like the rest of the gang in The Night Riders, Hoodrat doesn’t need words to make a statement. Its mysterious vibe and playful design invite you to fill in the blanks—what’s it thinking? Where’s it headed? Maybe Hoodrat’s just out for a midnight snack, or maybe it’s plotting something way bigger (or weirder). Either way, Hoodrat is the kind of character you can’t help but be drawn to—quirky, mischievous, and totally unforgettable.
