hood rat (HOODRAT) Informasjon HOODRAT is a meme coin launched on the Solana blockchain, centered on community participation and decentralized culture. HOODRAT is a Community backed token , with all supply distributed and liquidity locked to promote transparency and equity. The HOODRAT token has no formal utility and functions primarily as a social token, shaped by its community through memes, culture, and collective engagement. Offisiell nettside: https://www.hoodratsol.com/ Kjøp HOODRAT nå!

hood rat (HOODRAT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for hood rat (HOODRAT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 28.97K $ 28.97K $ 28.97K Total forsyning: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M Sirkulerende forsyning: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 28.97K $ 28.97K $ 28.97K All-time high: $ 0.00184219 $ 0.00184219 $ 0.00184219 All-Time Low: $ 0.00002883 $ 0.00002883 $ 0.00002883 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om hood rat (HOODRAT) pris

hood rat (HOODRAT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak hood rat (HOODRAT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet HOODRAT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange HOODRAT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår HOODRATs tokenomics, kan du utforske HOODRAT tokenets livepris!

HOODRAT prisforutsigelse Vil du vite hvor HOODRAT kan være på vei? Vår HOODRAT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se HOODRAT tokenets prisforutsigelse nå!

