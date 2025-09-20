hood rat (HOODRAT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00003126 $ 0.00003126 $ 0.00003126 24 timer lav $ 0.00003253 $ 0.00003253 $ 0.00003253 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00003126$ 0.00003126 $ 0.00003126 24 timer høy $ 0.00003253$ 0.00003253 $ 0.00003253 All Time High $ 0.00184219$ 0.00184219 $ 0.00184219 Laveste pris $ 0.00003085$ 0.00003085 $ 0.00003085 Prisendring (1H) -0.83% Prisendring (1D) -2.54% Prisendring (7D) -10.77% Prisendring (7D) -10.77%

hood rat (HOODRAT) sanntidsprisen er $0.00003152. I løpet av de siste 24 timene har HOODRAT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00003126 og et toppnivå på $ 0.00003253, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HOODRAT er $ 0.00184219, mens den rekordlave prisen er $ 0.00003085.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HOODRAT endret seg med -0.83% i løpet av den siste timen, -2.54% over 24 timer og -10.77% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

hood rat (HOODRAT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 31.54K$ 31.54K $ 31.54K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 31.54K$ 31.54K $ 31.54K Opplagsforsyning 999.97M 999.97M 999.97M Total forsyning 999,973,251.51 999,973,251.51 999,973,251.51

Nåværende markedsverdi på hood rat er $ 31.54K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på HOODRAT er 999.97M, med en total tilgang på 999973251.51. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 31.54K.