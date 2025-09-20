Dagens hood rat livepris er 0.00003152 USD. Spor prisoppdateringer for HOODRAT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk HOODRAT pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens hood rat livepris er 0.00003152 USD. Spor prisoppdateringer for HOODRAT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk HOODRAT pristrenden enkelt hos MEXC nå.

hood rat Pris (HOODRAT)

1 HOODRAT til USD livepris:

-2.50%1D
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
hood rat (HOODRAT) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 17:09:32 (UTC+8)

hood rat (HOODRAT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

-0.83%

-2.54%

-10.77%

-10.77%

hood rat (HOODRAT) sanntidsprisen er $0.00003152. I løpet av de siste 24 timene har HOODRAT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00003126 og et toppnivå på $ 0.00003253, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HOODRAT er $ 0.00184219, mens den rekordlave prisen er $ 0.00003085.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HOODRAT endret seg med -0.83% i løpet av den siste timen, -2.54% over 24 timer og -10.77% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

hood rat (HOODRAT) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på hood rat er $ 31.54K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på HOODRAT er 999.97M, med en total tilgang på 999973251.51. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 31.54K.

hood rat (HOODRAT) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på hood rat til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på hood rat til USD ble $ -0.0000099618.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på hood rat til USD ble $ -0.0000179144.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på hood rat til USD ble $ -0.00006366793205526552.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-2.54%
30 dager$ -0.0000099618-31.60%
60 dager$ -0.0000179144-56.83%
90 dager$ -0.00006366793205526552-66.88%

Hva er hood rat (HOODRAT)

HOODRAT is a meme coin launched on the Solana blockchain, centered on community participation and decentralized culture. HOODRAT is a Community backed token , with all supply distributed and liquidity locked to promote transparency and equity. The HOODRAT token has no formal utility and functions primarily as a social token, shaped by its community through memes, culture, and collective engagement.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

hood rat (HOODRAT) Ressurs

Offisiell nettside

hood rat Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil hood rat (HOODRAT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine hood rat (HOODRAT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for hood rat.

Sjekk hood ratprisprognosen nå!

HOODRAT til lokale valutaer

hood rat (HOODRAT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak hood rat (HOODRAT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om HOODRAT tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om hood rat (HOODRAT)

Hvor mye er hood rat (HOODRAT) verdt i dag?
Live HOODRAT prisen i USD er 0.00003152 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende HOODRAT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på HOODRAT til USD er $ 0.00003152. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for hood rat?
Markedsverdien for HOODRAT er $ 31.54K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av HOODRAT?
Den sirkulerende forsyningen av HOODRAT er 999.97M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forHOODRAT ?
HOODRAT oppnådde en ATH-pris på 0.00184219 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på HOODRAT?
HOODRAT så en ATL-pris på 0.00003085 USD.
Hva er handelsvolumet til HOODRAT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for HOODRAT er -- USD.
Vil HOODRAT gå høyere i år?
HOODRAT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut HOODRAT prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 17:09:32 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.