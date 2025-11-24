Honeywell xStock pris i dag

Sanntids Honeywell xStock (HONX) pris i dag er $ 188.2, med en 0.02% endring de siste 24 timene. Nåværende HONX til USD konverteringssats er $ 188.2 per HONX.

Honeywell xStock rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 164,049, med en sirkulerende forsyning på 870.40 HONX. I løpet av de siste 24 timene HONX har den blitt handlet mellom $ 188.08(laveste) og $ 188.48 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 271.63, mens tidenes laveste notering var $ 186.71.

Kortsiktig har HONX beveget seg -0.14% i løpet av den siste timen og -5.64% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Honeywell xStock (HONX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 164.05K$ 164.05K $ 164.05K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 7.22M$ 7.22M $ 7.22M Opplagsforsyning 870.40 870.40 870.40 Total forsyning 38,329.10574714359 38,329.10574714359 38,329.10574714359

