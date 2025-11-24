HoneyFun AI pris i dag

Sanntids HoneyFun AI (AIBERA) pris i dag er $ 0.00010897, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende AIBERA til USD konverteringssats er $ 0.00010897 per AIBERA.

HoneyFun AI rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 5,014.18, med en sirkulerende forsyning på 46.07M AIBERA. I løpet av de siste 24 timene AIBERA har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.03630752, mens tidenes laveste notering var $ 0.00010733.

Kortsiktig har AIBERA beveget seg -- i løpet av den siste timen og 0.00% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

HoneyFun AI (AIBERA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 5.01K$ 5.01K $ 5.01K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 10.90K$ 10.90K $ 10.90K Opplagsforsyning 46.07M 46.07M 46.07M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

