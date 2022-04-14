Honey Is Money (HIM) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Honey Is Money (HIM), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Honey Is Money (HIM) Informasjon Welcome to the HIM bootstrapping phase - an onchain raffle system for those who want to become HIM. The mechanisms are simple, send ETH on Base in return for passes, every pass you acquire gives you a chance to become HIM and win a Berachain eco NFT. Every pass you acquire also gives you NOTHIM tokens which tracks your participation - these tokens will convert to HIM tokens on Berachain mainnet. We have decided to bootstrap on Base to have funds ready to seed the LP on Berachain when Q5 comes and Smokey blesses us with the chain. We will be running multiple HIM OR LOSE rounds leading up to Bera mainnet - the first (current) round will have 1 winner and the first prize is a Steady Teddy NFT. Offisiell nettside: https://him.cooking/ Teknisk dokument: https://him.cooking/ Kjøp HIM nå!

Honey Is Money (HIM) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Honey Is Money (HIM), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 11.62K $ 11.62K $ 11.62K Total forsyning: $ 849.65M $ 849.65M $ 849.65M Sirkulerende forsyning: $ 518.29M $ 518.29M $ 518.29M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 19.04K $ 19.04K $ 19.04K All-time high: $ 0.00127366 $ 0.00127366 $ 0.00127366 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Honey Is Money (HIM) pris

Honey Is Money (HIM) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Honey Is Money (HIM) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet HIM tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange HIM tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår HIMs tokenomics, kan du utforske HIM tokenets livepris!

