Honey Is Money (HIM) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00127366$ 0.00127366 $ 0.00127366 Laveste pris $ 0.00002335$ 0.00002335 $ 0.00002335 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) -5.85% Prisendring (7D) -5.85%

Honey Is Money (HIM) sanntidsprisen er $0.00002487. I løpet av de siste 24 timene har HIM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HIM er $ 0.00127366, mens den rekordlave prisen er $ 0.00002335.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HIM endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -5.85% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Honey Is Money (HIM) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 12.89K$ 12.89K $ 12.89K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 21.13K$ 21.13K $ 21.13K Opplagsforsyning 518.29M 518.29M 518.29M Total forsyning 849,652,246.7150149 849,652,246.7150149 849,652,246.7150149

Nåværende markedsverdi på Honey Is Money er $ 12.89K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på HIM er 518.29M, med en total tilgang på 849652246.7150149. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 21.13K.