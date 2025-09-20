Honest (HNST) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00300071 24 timer høy $ 0.00313535 All Time High $ 0.140228 Laveste pris $ 0.00118207 Prisendring (1H) -1.92% Prisendring (1D) -0.27% Prisendring (7D) +2.61%

Honest (HNST) sanntidsprisen er $0.00306421. I løpet av de siste 24 timene har HNST blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00300071 og et toppnivå på $ 0.00313535, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HNST er $ 0.140228, mens den rekordlave prisen er $ 0.00118207.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HNST endret seg med -1.92% i løpet av den siste timen, -0.27% over 24 timer og +2.61% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Honest (HNST) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 416.73K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.23M Opplagsforsyning 136.00M Total forsyning 400,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Honest er $ 416.73K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på HNST er 136.00M, med en total tilgang på 400000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.23M.