Homo Memetus (HOMO) Informasjon Homo Memetus is an AI-driven trading platform that allows users to create and tokenize investment strategies. The project aims to abstract the complex process of trading by enabling users to input their investment ideas as simple prompts. An AI agent then interprets these prompts, creates a comprehensive strategy, and executes trades automatically. This system democratizes sophisticated investment strategies, making them accessible to a broader audience regardless of their financial expertise. Offisiell nettside: https://www.homo-memetus.xyz/ Teknisk dokument: https://www.homo-memetus.xyz/theory-of-aivolution Kjøp HOMO nå!

Homo Memetus (HOMO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Homo Memetus (HOMO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 940.56K $ 940.56K $ 940.56K Total forsyning: $ 999.96M $ 999.96M $ 999.96M Sirkulerende forsyning: $ 982.37M $ 982.37M $ 982.37M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 957.40K $ 957.40K $ 957.40K All-time high: $ 0.0028705 $ 0.0028705 $ 0.0028705 All-Time Low: $ 0.0001864 $ 0.0001864 $ 0.0001864 Nåværende pris: $ 0.00096265 $ 0.00096265 $ 0.00096265 Lær mer om Homo Memetus (HOMO) pris

Homo Memetus (HOMO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Homo Memetus (HOMO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet HOMO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange HOMO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår HOMOs tokenomics, kan du utforske HOMO tokenets livepris!

