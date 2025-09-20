Homo Memetus (HOMO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.0012547 $ 0.0012547 $ 0.0012547 24 timer lav $ 0.00146675 $ 0.00146675 $ 0.00146675 24 timer høy 24 timer lav $ 0.0012547$ 0.0012547 $ 0.0012547 24 timer høy $ 0.00146675$ 0.00146675 $ 0.00146675 All Time High $ 0.0028705$ 0.0028705 $ 0.0028705 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -1.17% Prisendring (1D) -13.42% Prisendring (7D) -40.88% Prisendring (7D) -40.88%

Homo Memetus (HOMO) sanntidsprisen er $0.00126078. I løpet av de siste 24 timene har HOMO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0012547 og et toppnivå på $ 0.00146675, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HOMO er $ 0.0028705, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HOMO endret seg med -1.17% i løpet av den siste timen, -13.42% over 24 timer og -40.88% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Homo Memetus (HOMO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.23M$ 1.23M $ 1.23M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.25M$ 1.25M $ 1.25M Opplagsforsyning 982.37M 982.37M 982.37M Total forsyning 999,963,965.826369 999,963,965.826369 999,963,965.826369

Nåværende markedsverdi på Homo Memetus er $ 1.23M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på HOMO er 982.37M, med en total tilgang på 999963965.826369. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.25M.