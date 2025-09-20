Dagens Homo Memetus livepris er 0.00126078 USD. Spor prisoppdateringer for HOMO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk HOMO pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Homo Memetus livepris er 0.00126078 USD. Spor prisoppdateringer for HOMO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk HOMO pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Homo Memetus Pris (HOMO)

1 HOMO til USD livepris:

$0.00125489
$0.00125489
-13.60%1D
Homo Memetus (HOMO) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 14:01:42 (UTC+8)

Homo Memetus (HOMO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.0012547
$ 0.0012547$ 0.0012547
24 timer lav
$ 0.00146675
$ 0.00146675$ 0.00146675
24 timer høy

$ 0.0012547
$ 0.0012547$ 0.0012547

$ 0.00146675
$ 0.00146675$ 0.00146675

$ 0.0028705
$ 0.0028705$ 0.0028705

$ 0
$ 0$ 0

-1.17%

-13.42%

-40.88%

-40.88%

Homo Memetus (HOMO) sanntidsprisen er $0.00126078. I løpet av de siste 24 timene har HOMO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0012547 og et toppnivå på $ 0.00146675, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HOMO er $ 0.0028705, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HOMO endret seg med -1.17% i løpet av den siste timen, -13.42% over 24 timer og -40.88% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Homo Memetus (HOMO) Markedsinformasjon

$ 1.23M
$ 1.23M$ 1.23M

--
----

$ 1.25M
$ 1.25M$ 1.25M

982.37M
982.37M 982.37M

999,963,965.826369
999,963,965.826369 999,963,965.826369

Nåværende markedsverdi på Homo Memetus er $ 1.23M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på HOMO er 982.37M, med en total tilgang på 999963965.826369. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.25M.

Homo Memetus (HOMO) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Homo Memetus til USD ble $ -0.000195487104034334.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Homo Memetus til USD ble $ -0.0001081305.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Homo Memetus til USD ble $ +0.0012120289.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Homo Memetus til USD ble $ +0.000743795251268674.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.000195487104034334-13.42%
30 dager$ -0.0001081305-8.57%
60 dager$ +0.0012120289+96.13%
90 dager$ +0.000743795251268674+143.87%

Hva er Homo Memetus (HOMO)

Homo Memetus is an AI-driven trading platform that allows users to create and tokenize investment strategies. The project aims to abstract the complex process of trading by enabling users to input their investment ideas as simple prompts. An AI agent then interprets these prompts, creates a comprehensive strategy, and executes trades automatically. This system democratizes sophisticated investment strategies, making them accessible to a broader audience regardless of their financial expertise.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Homo Memetus (HOMO) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

Homo Memetus Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Homo Memetus (HOMO) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Homo Memetus (HOMO) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Homo Memetus.

Sjekk Homo Memetusprisprognosen nå!

HOMO til lokale valutaer

Homo Memetus (HOMO) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Homo Memetus (HOMO) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om HOMO tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Homo Memetus (HOMO)

Hvor mye er Homo Memetus (HOMO) verdt i dag?
Live HOMO prisen i USD er 0.00126078 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende HOMO-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på HOMO til USD er $ 0.00126078. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Homo Memetus?
Markedsverdien for HOMO er $ 1.23M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av HOMO?
Den sirkulerende forsyningen av HOMO er 982.37M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forHOMO ?
HOMO oppnådde en ATH-pris på 0.0028705 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på HOMO?
HOMO så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til HOMO?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for HOMO er -- USD.
Vil HOMO gå høyere i år?
HOMO kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut HOMO prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 14:01:42 (UTC+8)

