Home3 (HTS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Home3 (HTS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.

Home3 (HTS) Informasjon We’re transforming real estate with blockchain technology, making buying, selling, and managing properties secure, efficient, and transparent. Our commitment is to ensure transactions are fairer and more innovative, combining trust and technology for smooth and beneficial property dealings for everyone. Offisiell nettside: https://www.home3suite.com/ Teknisk dokument: https://www.home3suite.com/whitepaper Kjøp HTS nå!

Home3 (HTS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Home3 (HTS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.44M $ 1.44M $ 1.44M Total forsyning: $ 96.50M $ 96.50M $ 96.50M Sirkulerende forsyning: $ 82.35M $ 82.35M $ 82.35M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.68M $ 1.68M $ 1.68M All-time high: $ 0.097616 $ 0.097616 $ 0.097616 All-Time Low: $ 0.0045298 $ 0.0045298 $ 0.0045298 Nåværende pris: $ 0.01738799 $ 0.01738799 $ 0.01738799 Lær mer om Home3 (HTS) pris

Home3 (HTS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Home3 (HTS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet HTS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange HTS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår HTSs tokenomics, kan du utforske HTS tokenets livepris!

HTS prisforutsigelse Vil du vite hvor HTS kan være på vei? Vår HTS prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se HTS tokenets prisforutsigelse nå!

