Home3 (HTS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.0192433 $ 0.0192433 $ 0.0192433 24 timer lav $ 0.02002987 $ 0.02002987 $ 0.02002987 24 timer høy 24 timer lav $ 0.0192433$ 0.0192433 $ 0.0192433 24 timer høy $ 0.02002987$ 0.02002987 $ 0.02002987 All Time High $ 0.097616$ 0.097616 $ 0.097616 Laveste pris $ 0.0045298$ 0.0045298 $ 0.0045298 Prisendring (1H) +0.04% Prisendring (1D) -3.16% Prisendring (7D) +7.40% Prisendring (7D) +7.40%

Home3 (HTS) sanntidsprisen er $0.01928088. I løpet av de siste 24 timene har HTS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0192433 og et toppnivå på $ 0.02002987, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HTS er $ 0.097616, mens den rekordlave prisen er $ 0.0045298.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HTS endret seg med +0.04% i løpet av den siste timen, -3.16% over 24 timer og +7.40% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Home3 (HTS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.59M$ 1.59M $ 1.59M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.86M$ 1.86M $ 1.86M Opplagsforsyning 82.35M 82.35M 82.35M Total forsyning 96,500,000.0 96,500,000.0 96,500,000.0

Nåværende markedsverdi på Home3 er $ 1.59M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på HTS er 82.35M, med en total tilgang på 96500000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.86M.