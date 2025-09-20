Dagens Home3 livepris er 0.01928088 USD. Spor prisoppdateringer for HTS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk HTS pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Home3 livepris er 0.01928088 USD. Spor prisoppdateringer for HTS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk HTS pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om HTS

HTS Prisinformasjon

HTS teknisk dokument

HTS Offisiell nettside

HTS tokenomics

HTS Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Home3 Logo

Home3 Pris (HTS)

Ikke oppført

1 HTS til USD livepris:

$0.01928088
$0.01928088$0.01928088
-3.10%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Home3 (HTS) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:41:50 (UTC+8)

Home3 (HTS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.0192433
$ 0.0192433$ 0.0192433
24 timer lav
$ 0.02002987
$ 0.02002987$ 0.02002987
24 timer høy

$ 0.0192433
$ 0.0192433$ 0.0192433

$ 0.02002987
$ 0.02002987$ 0.02002987

$ 0.097616
$ 0.097616$ 0.097616

$ 0.0045298
$ 0.0045298$ 0.0045298

+0.04%

-3.16%

+7.40%

+7.40%

Home3 (HTS) sanntidsprisen er $0.01928088. I løpet av de siste 24 timene har HTS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0192433 og et toppnivå på $ 0.02002987, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HTS er $ 0.097616, mens den rekordlave prisen er $ 0.0045298.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HTS endret seg med +0.04% i løpet av den siste timen, -3.16% over 24 timer og +7.40% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Home3 (HTS) Markedsinformasjon

$ 1.59M
$ 1.59M$ 1.59M

--
----

$ 1.86M
$ 1.86M$ 1.86M

82.35M
82.35M 82.35M

96,500,000.0
96,500,000.0 96,500,000.0

Nåværende markedsverdi på Home3 er $ 1.59M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på HTS er 82.35M, med en total tilgang på 96500000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.86M.

Home3 (HTS) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Home3 til USD ble $ -0.00063114772522301.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Home3 til USD ble $ -0.0014550104.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Home3 til USD ble $ -0.0049720916.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Home3 til USD ble $ +0.005126339004720993.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00063114772522301-3.16%
30 dager$ -0.0014550104-7.54%
60 dager$ -0.0049720916-25.78%
90 dager$ +0.005126339004720993+36.22%

Hva er Home3 (HTS)

We’re transforming real estate with blockchain technology, making buying, selling, and managing properties secure, efficient, and transparent. Our commitment is to ensure transactions are fairer and more innovative, combining trust and technology for smooth and beneficial property dealings for everyone.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Home3 (HTS) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

Home3 Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Home3 (HTS) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Home3 (HTS) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Home3.

Sjekk Home3prisprognosen nå!

HTS til lokale valutaer

Home3 (HTS) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Home3 (HTS) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om HTS tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Home3 (HTS)

Hvor mye er Home3 (HTS) verdt i dag?
Live HTS prisen i USD er 0.01928088 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende HTS-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på HTS til USD er $ 0.01928088. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Home3?
Markedsverdien for HTS er $ 1.59M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av HTS?
Den sirkulerende forsyningen av HTS er 82.35M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forHTS ?
HTS oppnådde en ATH-pris på 0.097616 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på HTS?
HTS så en ATL-pris på 0.0045298 USD.
Hva er handelsvolumet til HTS?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for HTS er -- USD.
Vil HTS gå høyere i år?
HTS kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut HTS prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:41:50 (UTC+8)

Home3 (HTS) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.