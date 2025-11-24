Home Depot xStock pris i dag

Sanntids Home Depot xStock (HDX) pris i dag er $ 333.66, med en 0.31% endring de siste 24 timene. Nåværende HDX til USD konverteringssats er $ 333.66 per HDX.

Home Depot xStock rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 85,848, med en sirkulerende forsyning på 258.07 HDX. I løpet av de siste 24 timene HDX har den blitt handlet mellom $ 332.59(laveste) og $ 333.67 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 427.69, mens tidenes laveste notering var $ 331.44.

Kortsiktig har HDX beveget seg +0.30% i løpet av den siste timen og -8.13% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Home Depot xStock (HDX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 85.85K$ 85.85K $ 85.85K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 7.18M$ 7.18M $ 7.18M Opplagsforsyning 258.07 258.07 258.07 Total forsyning 21,575.576616046 21,575.576616046 21,575.576616046

Nåværende markedsverdi på Home Depot xStock er $ 85.85K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på HDX er 258.07, med en total tilgang på 21575.576616046. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 7.18M.