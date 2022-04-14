Holy Liquid (HL) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Holy Liquid (HL), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Holy Liquid (HL) Informasjon Holy Liquid is a token in the category of memes on the HyperEVM blockchain. The logo of the token is a jar with a cross on it, all within a certain style and aesthetics (turquoise blue). The token is in line with the 2025 Jubilee year, this is also what the name and logo refer to. Holy Liquid is not just any token. It's the sacred essence of internet absurdity distilled into digital form. It's what happens when irony meets decentralization and gets baptized in holy volatility. Born in the fiery pits of meme culture and anointed by the blockchain, Holy Liquid flows through the veins of crypto Twitter, dispensing enlightenment, laughter, and occasionally, profit. Offisiell nettside: https://holyliquid.org Kjøp HL nå!

Holy Liquid (HL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Holy Liquid (HL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 465.41K $ 465.41K $ 465.41K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 465.41K $ 465.41K $ 465.41K All-time high: $ 0.00493936 $ 0.00493936 $ 0.00493936 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00047013 $ 0.00047013 $ 0.00047013 Lær mer om Holy Liquid (HL) pris

Holy Liquid (HL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Holy Liquid (HL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet HL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange HL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår HLs tokenomics, kan du utforske HL tokenets livepris!

HL prisforutsigelse Vil du vite hvor HL kan være på vei? Vår HL prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se HL tokenets prisforutsigelse nå!

