Dagens Holy Liquid livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for HL til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk HL pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Holy Liquid livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for HL til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk HL pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om HL

HL Prisinformasjon

HL Offisiell nettside

HL tokenomics

HL Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Holy Liquid Logo

Holy Liquid Pris (HL)

Ikke oppført

1 HL til USD livepris:

$0.00065687
$0.00065687$0.00065687
-8.00%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Holy Liquid (HL) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:20:32 (UTC+8)

Holy Liquid (HL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00493936
$ 0.00493936$ 0.00493936

$ 0
$ 0$ 0

+0.86%

-8.05%

-30.57%

-30.57%

Holy Liquid (HL) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har HL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HL er $ 0.00493936, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HL endret seg med +0.86% i løpet av den siste timen, -8.05% over 24 timer og -30.57% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Holy Liquid (HL) Markedsinformasjon

$ 656.87K
$ 656.87K$ 656.87K

--
----

$ 656.87K
$ 656.87K$ 656.87K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Holy Liquid er $ 656.87K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på HL er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 656.87K.

Holy Liquid (HL) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Holy Liquid til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Holy Liquid til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Holy Liquid til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Holy Liquid til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-8.05%
30 dager$ 0+4.70%
60 dager$ 0-26.77%
90 dager$ 0--

Hva er Holy Liquid (HL)

Holy Liquid is a token in the category of memes on the HyperEVM blockchain. The logo of the token is a jar with a cross on it, all within a certain style and aesthetics (turquoise blue). The token is in line with the 2025 Jubilee year, this is also what the name and logo refer to. Holy Liquid is not just any token. It's the sacred essence of internet absurdity distilled into digital form. It's what happens when irony meets decentralization and gets baptized in holy volatility. Born in the fiery pits of meme culture and anointed by the blockchain, Holy Liquid flows through the veins of crypto Twitter, dispensing enlightenment, laughter, and occasionally, profit.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Holy Liquid (HL) Ressurs

Offisiell nettside

Holy Liquid Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Holy Liquid (HL) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Holy Liquid (HL) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Holy Liquid.

Sjekk Holy Liquidprisprognosen nå!

HL til lokale valutaer

Holy Liquid (HL) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Holy Liquid (HL) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om HL tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Holy Liquid (HL)

Hvor mye er Holy Liquid (HL) verdt i dag?
Live HL prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende HL-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på HL til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Holy Liquid?
Markedsverdien for HL er $ 656.87K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av HL?
Den sirkulerende forsyningen av HL er 1.00B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forHL ?
HL oppnådde en ATH-pris på 0.00493936 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på HL?
HL så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til HL?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for HL er -- USD.
Vil HL gå høyere i år?
HL kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut HL prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:20:32 (UTC+8)

Holy Liquid (HL) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.