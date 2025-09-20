Holy Liquid (HL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.00493936 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) +0.86% Prisendring (1D) -8.05% Prisendring (7D) -30.57%

Holy Liquid (HL) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har HL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HL er $ 0.00493936, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HL endret seg med +0.86% i løpet av den siste timen, -8.05% over 24 timer og -30.57% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Holy Liquid (HL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 656.87K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 656.87K Opplagsforsyning 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Holy Liquid er $ 656.87K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på HL er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 656.87K.